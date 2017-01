US-Rapper wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt

Los Angeles Der amerikanische Rapper Soulja Boy muss wegen illegalen Waffenbesitzes vor Gericht. Dem Musiker mit dem bürgerlichen Namen DeAndre Cortez Way drohen bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten mehr als vier Jahre Haft, wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles mitteilte. Der Rapper war Mitte Dezember festgenommen worden, die Polizei hatte ihren Angaben zufolge in seinem Haus illegale Waffen gefunden. Der Hip-Hop-Star stand nach früheren Waffen-Vergehen noch unter Bewährung.

