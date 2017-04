1 / 16

Diese Prominenten sind 2017 gestorben

Der Kameramann Michael Ballhaus ist tot. Der international bekannte Filmkünstler („Gangs of New York“, „Die Ehe der Maria Braun“) starb in der Nacht zum 12. April im Alter von 81 Jahren in seiner Berliner Wohnung. Er gehört zu den Prominenten, die 2017 gestorben sind.

Foto: dpa