Einkaufscenter in London evakuiert

London Ein Einkaufscenter im Südosten Londons ist am Abend evakuiert worden. Grund ist der Polizei zufolge ein "verdächtiger Gegenstand", der in dem Gebäude entdeckt wurde. Die Londoner Zeitung "Evening Standard" berichtete, das Einkaufscenter "The Glades" im Stadtteil Bromley sei kurz vor sechs Uhr abends von der Polizei geräumt worden. Ob tatsächlich eine Gefahr bestand, war zunächst unklar. Das Shopping-Center gehört mit 135 Läden zu einem der größten in London.

