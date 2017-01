IBES 2017: Die Luxusgegenstände der RTL-Promis im Dschungelcamp

Maden essen, durch Schleim und Dreck kriechen, Hunger aushalten – Wenn am 13. Januar wieder das Dschungelcamp losgeht, wird es ziemlich unkomfortabel für die RTL-Camper.Immerhin ein wenig Luxus dürfen sich die zwölf Kandidaten mit in den australischen Urwald nehmen – in Form von zwei Gegenständen...