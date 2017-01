Mehr als Hundert Verletzte bei Zugentgleisung Bei einem Zugunglück in New York wurden mehr als hundert Menschen verletzt. Einige von ihnen mussten im Krankhaus behandelt werden. Die meisten Verketzten wurden vor Ort versorgt. Sie erlitten Prellungen. Am Mittwochmorgen war ein Nahverkehrszug in einem Bahnhof in Brooklyn entgleist. Viele Augenzeugen standen unter Schock. "Wir hörten diesen lauten Knall, und wurden zu Boden geschleudert. Viele standen schon, weil sie aussteigen wollten. Gepäck ist umhergeflogen." "Ich habe den ersten Wagen gesehen und wusste, es ist etwas Ernstes passiert. Der Wagen war in der Luft. Die Vorderseite - zertrümmert und überall Glas auf dem Boden. " Die Züge der Long Island Rail Road (LIRR) verbinden die Metropole New York mit Vororten auf der Insel Long Island. US-Medien zufolge waren zum Zeitpunkt des Unglücks 600 Menschen im Zug. Laut Augenzeugen war die Fahrtgeschwindigkeit höher als üblich. Die genaue Ursache der Entgleisung war zunächst unklar.