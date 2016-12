Mit Sicherheit Silvester Noch ist es ruhig auf der Partymeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor. Das wird sich am Samstag ändern, wenn hier voraussichtlich wieder Zehntausende den Jahreswechsel feiern. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Berliner Silvesterparty wurden nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verstärkt. Polizisten würden mit Maschinenpistolen ausgerüstet, der Bereich der Festmeile werde einer der bestgeschützten Plätze in der Hauptstadt sein, sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf. O-Ton: "Wir haben insbesondere mit technischen Einrichtungen, also sprich Betonklötzen, den Bereich um die Feiermeile abgesichert, und es werden auch gepanzerte Fahrzeuge der Polizei dort stehen. Insgesamt haben wir für die Feierlichkeiten zu Silvester etwa 1.700, 1.800 Polizeibeamte zusätzlich im Dienst. Und natürlich ist es auch so, dass auf den normalen Funkwagen, in der Notrufzentrale und in sonstigen Dienststellen eine maximale Besetzung vorhanden ist." Wie in den vergangenen Jahren sollen laut Veranstalter auch Videokameras, Taschenkontrollen sowie die Errichtung eines 13 Kilometer langen Zauns um das Gelände für ein unbeschwertes Fest sorgen. Der Sekt steht jedenfalls schon bereit, ein Standbetreiber sieht der Feier gelassen entgegen. O-Ton: "Ja, sicher, ist doch alles abgesichert hier. Der Veranstalter, ich denke mal, der macht das schon so viele Jahre, der hat das auch im Griff und von der Warte. Die Leute müssen halt ein bisschen Geduld haben auch an den Eingängen und müssen das halt auch einsehen, dass sie kontrolliert werden und alles. Aber ansonsten ist ja hier noch nie etwas passiert." Neben einer möglichen Gefahr durch einen Anschlag hat die Berliner Polizei auch die Vorfälle in Köln vor einem Jahr auf dem Schirm, wo es nahe des Hauptbahnhofs zu massenhaften sexuellen Übergriffen und Diebstählen kam. An der Spree wie am Rhein sollen sich derartige Geschehnisse nicht wiederholen. In der Domstadt wird dabei unter anderem auf umfangreiche Videoüberwachung gesetzt. Mehrere hochauflösende und bewegliche Kameras haben so in der Silvesternacht den Bahnhofsvorplatz und die Treppen zum Dom im Blick. Auch in Köln wird ein Großaufgebot an Polizisten im Einsatz sein und sollen Betonklötze für zusätzliche Sicherheit sorgen.