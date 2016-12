Wintereinbruch im Osten der USA Schnee und Eis gibt es nun auch im Osten der USA reichlich. Grund dafür war ein Wintersturm, der unter anderem in den US-Bundesstaaten Pennsylvania, New York und New England für eine winterliche Kulisse sorgte. Nach den Vorhersagen des nationalen Wetterdienstes soll das kalte und windige Wetter anhalten. Die Bürger müssten sich auf schwierige Straßenverhältnisse einstellen. Das Reisen in der Region könne gefährlich sein, hieß es. Auch Stromausfälle seien möglich. Einsatzkräfte und Bewohner der betroffenen Gebieten hatten alle Hände voll zu tun, um Straßen und Bürgersteige passierbar zu machen. Millionen von Amerikanern waren bereits mitten im Weihnachtsreiseverkehr von einem heftigen Wintereinbruch überrascht worden. Vor allem im Nordosten waren viele Autobahnen nicht mehr befahrbar. Auch der Flugverkehr wurde teilweise lahmgelegt.