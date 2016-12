Dicke Luft in Paris und Madrid Die Sicht war nicht gut, am Donnerstag in der französischen Hauptstadt Paris. Schon wieder lag Smog über der Metropole. Ähnlich wie schon Anfang Dezember sorgte eine stabile Wetterlage dafür, dass verschmutzte Luft nicht abziehen konnte. Von einer frischen Brise fehlte jede Spur. Die Feinstaubbelastung wurde schon wieder gesundheitsgefährdend. Die Polizei empfahl auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, sich Autos zu teilen und langsam zu fahren. Fahrverbote, wie vor einigen Wochen, gab es aber nicht. Dieser Student findet, dass es so nicht weitergehen kann: "Ich denke, es ist eine gute Idee, für den öffentlichen Verkehr zu werben, wenn die Luftverschmutzung so hoch ist. Auch wenn wir gesehen haben, dass sich die Luft dadurch nicht so stark verbessert, wie es nötig wäre. Aber davon geht ein deutliches Signal aus, dass wir generell mehr gegen die Umweltverschmutzung machen müssen." Auch in der spanischen Hauptstadt Madrid war die Luft in den vergangenen Tagen alles andere als gut. Aus fast den gleichen Gründen wie in Paris. Die Wetterlage in Verbindung mit starkem Verkehr. Am Donnerstag gab es hier ein Fahrverbot für alle privaten PKW mit geraden Nummernschildern. Im Zentrum der Stadt durften zudem nur Anwohner parken. Wer sich nicht darin hielt, dem drohte eine Strafe von bis zu 90 Euro. Es wird geschätzt, dass im Großraum Madrid rund vier Millionen Autos unterwegs sind. Dazu kommen LKW, Lieferwagen und Motorräder.