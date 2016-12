Neue Ermittlungsergebnisse im Fall Anis Amri Das Bekennervideo des mutmaßlichen Weihnachtsmarkt-Attentäters von Berlin Anis Amri ist authentisch. Das habe die Untersuchung des Videos ergeben, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mit. Ein als möglicher Komplize Amris festgenommener Tunesier ist wieder auf freiem Fuß. Er sei keine Kontaktperson von Amri gewesen, sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft Frauke Köhler. Die Ermittler gingen davon aus, dass Amri über die Niederlande nach Frankreich und dann nach Italien gereist sei. "Bei Anis Amri wurde ein Zugticket aufgefunden, was einen Weg von Chambery nach Mailand belegt. Darüberhinaus ist bei ihm eine Sim-Karte aufgefunden worden. Eine solche Sim-Karte - oder solche Sim-Karten - sind in den Tagen vor Weihnachten in den Niederlanden kostenlos ausgegeben worden. Weshalb wir davon ausgehen, dass er über die Niederlande gereist sein könnte." Amri war in der vorigen Woche in Italien bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden. Die Sprecherin bestätigte Meldungen, wonach das automatische Bremssystem des beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt benutzen LKW verhindert hat, dass der Attentäter seine tödliche Fahrt fortsetzen konnte. "Wir gehen derzeit davon aus, dass der LKW aufgrund eines automatischen Bremssystems, was er schon besaß, gebremst hat. Und nach etwa 70 bis 80 Metern zum Stehen kam. Und aus diesem Grund noch schlimmere Folgen ausgeblieben sind." Bei dem LKW-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche am 19. Dezember waren elf Besucher und der polnische LKW-Fahrer ums Leben gekommen. Wann er genau gestorben ist, soll der abschließende Obduktionsbericht ergeben.