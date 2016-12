Land unter in Bolivien Sturzflutartige Regenfälle haben in Teilen Boliviens zu massiven Überschwemmungen geführt. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben. Der nationale Wetterdienst hat für einige Regionen im Westen des Landes eine erhöhte Alarmstufe verhängt. Auch in der Stadt Cochabamba ging am Mittwoch so ziemlich nichts mehr seinen normalen Gang. O-Ton: "Bei diesem Hochwasser konnte ich nichts machen, die Reifen meines Autos standen unter Wasser. Also musste ich den Motor abstellen und laufen." Der Sturzregen folgte auf eine extreme Trockenperiode, Bolivien litt zuletzt unter der schlimmsten Dürre seit 25 Jahren.