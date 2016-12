Irak startet neuen Anlauf zur Einnahme von IS-Hochburg Mossul Diese Bilder sollen in der umkämpften irakischen Stadt Mossul entstanden sein und wurden von der sogenannten Nachrichtenagentur Amaq ins Internet gestellt. Amaq gilt als Sprachrohr der Islamisten-Miliz "Islamischer Staat". Die irakische Armee hat nach Angaben des irakischen Staatsfernsehens einen erneuten Versuch zur Eroberung der IS-Hochburg Mossul gestartet. Die Truppen seien in einige östliche Bezirke der Millionenstadt vorgedrungen, hieß es am Donnerstag. Zuvor seien Verbände aus dem Süden zur Unterstützung des Angriffs im Osten abgezogen worden. Die von westlichen und arabischen Verbündeten unterstützte Offensive war vor etwa einem Monat ins Stocken geraten. Die aktuelle Offensive werde von Spezialkräften, Polizeieinheiten und der Armee ausgeführt, sagte ein General. Die irakische Regierung hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Angriffs vor etwa neun Wochen ein Viertel der Stadt dem IS wieder abgenommen. Tausende Einwohner von Mossul sind vor den Kämpfen auf der Flucht. Sie sollen mit Bussen in Flüchtlingslager gebracht werden. In ihrer Heimat konnten sie nicht bleiben, sagt diese Frau: "Diese Familien sind gefangen zwischen Granaten und mangelnder Versorgung. Wir hoffen, dass sich die Situation in dem Gebiet in den nächsten Tagen verbessert. Und dass das Leben in die befreiten Bezirke wieder zurückkehrt." Nach Angaben von internationalen Hilfsorganisationen sind fast 100.000 Menschen aus Mossul geflohen.