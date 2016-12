Russland schließt bei Flugzeugabsturz Anschlag nicht aus Die Blackbox der abgestürzten russischen Tupolew war bereits am Dienstag gefunden worden. Das Gerät war im Schwarzen Meer geortet und geborgen worden. Auch größere Wrackteile hatten die Einsatzkräfte vor der Schwarzmeerküste geborgen. Die gefundenen Gegenstände könnten Aufschluss darüber geben, warum die Maschine mit 92 Menschen an Bord am vergangenen Sonntag abgestürzt ist. Mittlerweile schließen die Ermittler auch einen Anschlag nicht aus. Entsprechend äußerte sich der Leiter der Flugsicherheit bei der Luftwaffe, Sergej Bainetow: "Nach einer Auswertung des ersten Flugschreibers kommen wir zum dem Schluss, dass es keinen Terrorangriff gegeben hat. An Bord der Maschine hat es keine Explosion gegeben. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Aber ein Terrorangriff könnte auch anders ausgesehen haben. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen schließen wir keine Möglichkeit aus." Theoretisch komme auch eine mechanische Einwirkung infrage, sagte Bainetow. Allerdings könne der Absturz auch auf menschliches oder technisches Versagen zurückzuführen sein. Insgesamt habe es zehn Sekunden lang eine Notsituation an Bord der Maschine gegeben. Es werde wohl rund einen Monat dauern, bis es abschließende Klarheit über die Absturzursache gebe. Das Flugzeug vom Typ TU-154 war kurz nach dem Start in Sotschi ins Meer gestürzt. Dabei kamen alle 92 Insassen ums Leben. Die Maschine war auf dem Weg nach Syrien. An Bord waren auch Sänger und Tänzer der Armee, die zum Jahreswechsel vor russischen Soldaten in Syrien auftreten sollten.