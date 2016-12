Knaller für den Jahreswechsel Das Jahr neigt sich ernsthaft seinem Ende zu, klarer Fall, wenn der Feuerwerksverkauf in Deutschland startet. Nun ist es also so weit, Knallfreudige können sich mit Böllern und Co. eindecken. Und diejenigen, die dafür extra am Donnerstag zum morgens um sechs Uhr startenden Werksverkauf ins nordrhein-westfälische Eitorf gekommen waren, griffen dann auch zu. Nicht wenige hatten für diesen Moment bereits in der Nacht Schlange gestanden. Warum, fragt sich da vielleicht mancher, hier einige Antworten. O-Ton: "Das ist einfach ein geiles Gefühl. Und das gehört jedes Jahr dazu." O-Ton: "Weil die Kisten nicht so teuer sind, wie wenn man die einzeln kauft, sag ich mal so, dass die im Geschäft dann viel teurer sind. Hier 30 Euro und im Geschäft 120, 150 Euro." O-Ton: "Auf jeden Fall. Das muss sein. Das neue Jahr muss man mit Feuerwerk begrüßen." Laut Weco-Firmensprecher Oliver Gerstmeier gibt es im Bereich Silvesterknaller reichlich Trends. O-Ton: "Alleine aus unserem Haus über 50 in diesem Jahr. Das Geschäft lebt von Innovation, ganz klar. Der Handel fragt auch danach, und entsprechend haben wir insbesondere wieder das Segment des Batterie- und Verbundfeuerwerks irgendwo ganz besonders beleuchtet dieses Jahr in jeglicher Preislage. Das fängt an bei drei Euro geht bis 40 Euro pro Einzelbatterie hoch, und wir sprechen jeden Käufertypen damit an." Und der Fachmann gibt einen Tipp, um Verletzungen beim Abbrennen auszuschließen. O-Ton: "Ich kann jedem Verbraucher nur raten, dass er Feuerwerk nur mit einem CE-Zeichen und einer CE-Registrierungsnummer kauft. Das ist ganz wichtig. Eine deutsche Bedienungsanleitung sollte drauf sein. Dann kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen." Das bleibt für die Nacht der Nächte zu hoffen. Nach Angaben des Branchenverbandes der pyrotechnischen Industrie lag der Silvesterumsatz im vergangenen Jahr bei rund 133 Millionen Euro, für den anstehenden Jahreswechsel rechne man mit einer ähnlichen Nachfrage.