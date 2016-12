Kurioses 2016: Von Pinguinen zum fallenden Faultier

Tiere spielten 2016 eine wichtige Rolle. Sie sorgten für einige kuriose und rührende Geschichten. Eine Auswahl. PINGUIN: Im fünften Jahr in Folge kehrte in diesem Jahr ein Pinguin zu seinem Retter in Brasilien zurück. João Pereira de Souza half 2011 einem auf einer brasilianischen Atlantikinsel...