Roboter: Science-Fiction im Alltag

In der Automobilbranche nicht mehr wegzudenken: Schweißroboter. Die Firma Kuka, ein Maschinenbauunternehmen aus Augsburg (Bayern), stieg 1973 in die Roboterproduktion ein. Im Porsche-Werk Leipzig arbeiten mehrere Kuka-Schweißroboter zeitgleich an der Karosse eines Panamera.

Foto: dpa