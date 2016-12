Star-Wars-Fans trauern um Carrie Fisher Bei den Fans von Star Wars auf dem Hollywood Boulevard in Los Angeles war es am Dienstag das Gesprächsthema. Carrie Fisher, die Darstellerin der Prinzessin Leia in der Star-Wars-Saga ist tot. Die US-Schauspielerin starb am Dienstag in einem Krankenhaus in Los Angeles. "Viele Leute sind traurig. Und sie wollen Fotos mit uns machen, um ihrer zu gedenken. Eine Sache wissen wir mit Sicherheit. Die Macht wird mit Dir sein, Carrie. Wir lieben Dich." "Sie war ein großer Star. Star Wars war ein großartiger Film, und sie war ein großartiger Teil davon. Es ist ein großer Verlust, dass sie so früh gestorben ist." "Ich finde es wirklich traurig. Ich hatte geglaubt, dass sich ihr Zustand im Krankenhaus verbessert, es ist wirklich sehr traurig. Das ist ein großer Verlust." Fisher hatte am Freitag vor Heiligabend auf dem Flug von London nach Los Angeles einen Herzstillstand erlitten. An dessen Folgen war sie schließlich gestorben. Sie wurde 60 Jahre alt. Die Dreharbeiten am Kinofilm Star-Wars-Episode VIII soll die Schauspielerin noch zu Ende gebracht haben können. Die Fans können sie voraussichtlich im Dezember 2017 ein letztes Mal als Prinzessin Leia im Kino sehen.