Erneut Anschlag auf Abgeordneten in Kabul In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist erneut ein Anschlag auf einen Parlamentarier verübt worden. Dabei wurden der Abgeordnete und sein Sohn sowie mehrere weitere Menschen verletzt, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Das Auto, in dem der Politiker fuhr, sei bei dem Bombenanschlag zerstört, weitere Fahrzeuge und nahe gelegene Geschäfte seien beschädigt worden. Ein Augenzeuge berichtet: "Es war acht Uhr am Morgen, und ich habe gerade in meinem Geschäft Tee getrunken, als ich eine Explosion hörte. Die Fenster sind kaputtgegangen, und es war eine fürchterliche Situation, alle hatten Angst und sind davongelaufen." Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand. Erst in der vergangenen Woche hatte ein Selbstmordattentäter der radikal-islamischen Taliban einen Parlamentarier in seinem Haus angegriffen und dabei sieben Menschen getötet.