Hahn löst 2017 Affen ab Die Vorfreude auf den Jahreswechsel hat in Japan eine tierische Seite. In Osaka haben traditionelle Kabuki-Schauspieler das Tier des kommenden Jahres 2017 nach dem chinesischen Tierkreis vorgestellt: den Hahn. Gleichzeitig wollten sich die Versammelten bei dem Tier des Jahres 2016 verabschieden - dem Affen. "Dieses Jahr gab es viele schockierende Ereignisse, die sogar einen Affen vom Baum fallen lassen." Anders als in vielen anderen asiatischen Ländern, feiern die Japaner das Neujahrsfest nach dem westlichen Kalender am 1. Januar. In China und Südkorea bricht das neue Jahr 2017 erst am 28. Januar an.