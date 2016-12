Flüchtlinge lösen mit Geschenk für Merkel Polizeieinsatz mit Sprengstoffspürhunden aus

Mit einem Geschenk für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) haben zwei Asylbewerber einen größeren Polizeieinsatz mit Sprengstoff-Hund ausgelöst. Die beiden Männer, Vater und Sohn, gaben am Dienstag ein Paket bei einer Postagentur in einer Tankstelle in Naunheim in Rheinland-Pfalz auf, wie die Polizei...