Goldraub in Indien Scheinbar in aller Seelenruhe räumen die Männer die Goldvorräte eines indischen Gold Finanz Unternehmens aus. Die Diebe in der Provinz Gujarat erbeuteten fast 5 Kilogramm Gold im Wert von umgerechnet mehr als 1 Million Euro. Die Männer haben die Filiale am 2. Weihnachtsfeiertag kurz nach der Eröffnung gestürmt. Mit einem Revolver und Messern haben sie das Personal bedroht und die Angestellten gezwungen, die Lagerräume aufzuschließen. Überwachungskameras haben die Diebe bei ihrer Tat aufgezeichnet. Die Polizei sucht nun nach den Männer. Für Hinweise, die zu einer Festnahme führen, wurde eine Belohnung in Höhe von knapp 3.000 Euro ausgesetzt.