Winterwetter hat Teile der USA fest im Griff In Fargo im US-Bundesstaat North Dakota hatten die Einsatzkräfte am Montag alle Hände voll zu tun, um die Straßen wieder passierbar zu machen. Ein heftiger Wintersturm hatte hier und in anderen Teilen des Landes für chaotische Zustände gesorgt. Betroffen waren auch Minnesota, Wisconsin und Michigan. Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes soll der Schneesturm sogar noch stärker werden. Autofahrer müssen extrem vorsichtig sein, sagt Mike Roach von der Polizei in Minnesota: "Man fährt auf die Straße, es regnet, aber alles scheint in Ordnung zu sein. Und dann erwischt man ausgerechnet das kleine Stück Eis und gerät ins Schleudern." Aufgrund der schwierigen Straßenverhältnisse kam es zu mehreren Unfällen. Dabei soll es auch Tote und Verletzte gegeben haben. Die Auswirkungen auf den Reiseverkehr zwischen den Feiertagen sollen bisher aber begrenzt gewesen sein. Die wichtigsten Zug- Bus- und Flugverbindungen funktionierten weiterhin.