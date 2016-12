Tief bringt Sturmflut nach Hamburg – Eine Tote in Kiel

Sturmflut, Orkan und umgestürzte Bäume: Sturmtief „Barbara“ hat am zweiten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Feuerwehreinsätze im Norden ausgelöst und Unfälle verursacht. In der Nacht zum Dienstag gab es besonders an der Nord- und Ostseeküste heftige Böen und an einigen Stellen vereiste Straßen....