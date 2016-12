Kopilot des abgestürzten Flugzeugs mit Chapecoense-Fußballern warnte vor Spritmangel

Foto: Antioquia Police / Handout / dpa

Am 29. November waren 71 der 77 Insassen ums Leben gekommen, als der Flieger der Fluggesellschaft LaMia in Kolumbien abgestürzt war. An Bord war auch das Team des brasilianischen Fußballclubs AF Chapecoense auf dem Weg zum Finale des Copa Sudamericana gegen Atletico Nacional AF Chapecoense. Foto: Antioquia Police / Handout / dpa