Heftiges Erdbeben richtet in Chile nur geringe Schäden an

Ein heftiges Erdbeben hat am ersten Weihnachtstag die Küste Chiles erschüttert. Die chilenische Erdbebenwarte CSN gab die Stärke mit 7,6 an. Es gab Schäden an rund einem Dutzend Häusern und einigen Landstraßen, aber keine Verletzten. Nach dem Seebeben rund 1150 Kilometer südlich von Santiago de...