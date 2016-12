Massenhochzeit in Indien Heiraten im Akkord. In Indien haben sich 236 Paare gleichzeitig das Ja-Wort gegeben. Die Massenhochzeit hatte Geschäftsmann Mahesh Savani arrangiert. Denn: Alle getrauten Frauen hatten keinen Vater mehr und konnten sich eine Hochzeit nicht mehr leisten. Savani bot an, die Feierlichkeiten mit seinem Geld auszurichten. "Wir wollen, dass sie die Träume, die sie hatten, als ihre Väter noch am Leben waren, weiter träumen können. Wir wollen nicht, dass ihre Träume unerfüllt bleiben, sondern wahr werden." Die Frauen gehörten unterschiedlichen Religionen an. Christen, Muslime und Hindus. Jedes Paar wurde der Glaubensrichtung entsprechend getraut. "Ich hätte nie gedacht, dass ich nach dem Tod meines Vaters so eine große Hochzeit von Mahesh Sir bekommen würde." Ich dachte, meine Träume werden nie wahr werden, aber er hat meine Träume wahr werden lassen und ich bin heute sehr glücklich." Die Feierlichkeiten hat Savani sich mehr als 1 Million US-Dollar kosten lassen. Zu den Ausgaben für die Zeremonie an sich kamen die für Mitgift und Schmuck dazu.