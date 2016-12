Weihnachten im Weltall Auch im Weltall musste man auf ein weihnachtliches Festessen dieses Jahr nicht verzichten. Das bewies die ISS-Besatzung mit diesem Video. Auch wenn das Festmahl etwas gewöhnungsbedürftig aussah, der französische Astronaut Thomas Pesquet schien sich darauf sehr zu freuen. "Als Hauptgericht gibt es Hühnchen mit Morcheln. Diese Delikatesse werden wir gemeinsam essen. Ich habe genug Dosen für die ganze Crew. Als Dessert haben wir Lebkuchen. Die kenne ich noch besonders gut aus meiner Kindheit. Ich hoffe, ihr werdet es mögen. Und als Vorspeise - hier im Weltall machen wir nichts in der gewohnten Reihenfolge - haben wir Ochsenzunge. Dieses Gericht ist typisch für die Region, aus der ich komme." Zubereitet wurden die Speisen von einem Sternekoch in Frankreich. Und danach weltraumgerecht verpackt. Getränke durften beim Festmahl auch nicht fehlen. US-Astronautin Peggy Whitson schwor auf Cider und warme Schokolade. An ein US-amerikanisches Traditionsgericht wurde gedacht: Truthahn. Den gibt es mit Obstsalat. Alles aus verschiedenen Beuteln. Grüne Bohnen und Kartoffelpüree, dazu dehydrierte Maisbrotfüllung. Als Nachtisch präsentierte der US-Astronaut Shane Kimbrough Preiselbeer-Apfel-Dessert und Schokoladenkuchen. Trotz des guten Essens werden alle auf der ISS nach eigenen Angaben ihre Familien vermissen. Nicht nur ihnen, sondern allen Menschen auf der Erde wünschte die Crew frohe Weihnachten und schöne Feiertage.