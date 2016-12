Schweres Erdbeben in Chile Bilder einer Überwachungskamera zeigen die Wucht der Erdbebens vor der Südküste Chiles. Am Sonntag bebte die Erde mit einer Stärke von 7,6. Für den Pazifik wurde kurze Zeit später eine Tsunami-Warnung ausgegeben. Die Behörden hatten daraufhin eine Evakuierung der Küstengebiete angeordnet. Diese wurde bald wieder aufgehoben. Leiter des chilenischen Katastrophenschutzes, RICARDO TORO. "Nach den letzten Berichten des chilenischen ozeanographischen Dienstes können wir die Vorsichtsmaßnahmen für das ganze Land wieder aufheben. Die Menschen geordnet in ihre Häuser zurückkehren." Tausende Menschen verließen vorübergehend die Gegend, um sich in Sicherheit zu bringen. Augenzeugen berichteten von Schäden an vielen Gebäuden. Das Zentrum des Bebens befand sich rund 200 Kilometer südwestlich der Stadt Puerto Montt in knapp 35 Kilometern Tiefe. Dem chilenischen Zivilschutz zufolge kamen bei dem Beben keine Menschen ums Leben.