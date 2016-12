Oben nass, unten nass: Weihnachtliches Winterbaden in Berlin Mit einer Schweigeminute für die Opfer und Angehörigen des Berliner Anschlags kurz vor Weihnachten begannen die Winterbader ihr sonst so fröhliches Spektakel. Doch danach konnte es am Sonntag am Orankesee im Nordosten Berlins doch noch erst stimmungsvoll und dann so richtig nass werden, trotz der Ereignisse - und trotz des regnerischen Wetters. Obwohl, kalt sei es im Winter eigentlich sowieso jedes Jahr, erklärte die Vorsitzende der das Ganze ausrichtenden Berliner Seehunde, Ursula Schwarz. O-Ton: "Es ist Quatsch, wenn einer sagt, es ist warm. Aber heute, weil die Luft auch so feucht und nasskalt ist, ist es nicht so schön wie richtig im knackigen Winter, wenn die Sonne scheint und wir Eis haben. Dann ist es noch viel, viel toller." Und doch schienen auch die trüben, äußeren Umstände mitsamt rund fünf Grad Luft- und Wassertemperatur den Badenden allgemeinhin Spaß zu bescheren. O-Ton: "Wenn man erst mal eine Weile drin gewesen ist, ist der Körper auch schon wieder richtig dran gewöhnt, und es ist, sage ich mal, ein gutes Gefühl." O-Ton: "Es ist gut nach dem Baden, sehr gut. Da fühlt man sich immer ganz wohl. Es ist nach dem Baden mindestens genauso schön wie beim Baden." Na dann; großer Höhepunkt der kälteaffinen Seehunde ist seit rund drei Jahrzehnten der Eisfasching im Januar, mal sehen, ob es dann tatsächlich eisiger zugeht. Abgebadet wird in diesen Kreisen übrigens Ende April, zu einem Zeitpunkt also, wo viele andere im Regelfall noch lange nicht daran denken, sich unter freiem Himmel auch nur auszuziehen.