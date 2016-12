Papst Franziskus ruft zu Weihnachten zu Frieden und Mitgefühl auf Wie jedes Jahr hat Papst Franziskus zu Weihnachten den traditionellen Segen "Urbi et Orbi", der Stadt und dem Erdkreis, gespendet. Dazu fanden sich am Sonntag mehrere Zehntausende Gläubige im Vatikan ein. In seiner Weihnachtsbotschaft rief das Oberhaupt der katholischen Kirche zu Frieden auf Erden und speziell auch in Syrien auf. Zudem gedachte der Pontifex der Opfer von Kriegen und Anschlägen. O-Ton: "Frieden denjenigen, die eine geliebte Person verloren haben durch brutale Akte von Terrorismus, die Angst und Tod in die Herzen so vieler Länder und Städte gesät haben." In der Mitternachtsmesse an Heiligabend hatte Franziskus davor gewarnt, das Weihnachtsfest dem Materialismus preiszugeben, bei dem man sich mehr um Geschenke als um die Menschen sorge, die an den Rand gedrängt seien. O-Ton: "Erlauben wir es uns, uns von den Kindern der heutigen Welt herausfordern zu lassen, die nicht in einer Krippe liegen umgeben von der Liebe einer Mutter und eines Vaters, sondern die armseligen Krippen preisgegeben sind, die die Würde auffressen: die sich im Untergrund verstecken müssen, um der Bombardierung zu entfliehen, die auf den Gehwegen einer großen Stadt oder die im Inneren eines mit Flüchtlingen vollgepferchten Bootes. Erlauben wir uns, uns von den Kindern herausfordern zu lassen, die nicht auf die Welt kommen dürfen, denjenigen, die weinen, weil neimand ihren Hunger stillt, von denjenigen, die kein Spielzeug, sondern Waffen in den Händen halten." Auch als Konsequenz aus dem Berliner Anschlag wurden die Sicherheitsvorkehrungen nicht nur, aber ebenfalls rund um den Petersplatz zum Weihnachtswochenende hochgefahren. Die päpstlichen Rituale verfolgen neben den Gläubigen vor Ort via Übertragung auch Katholiken in aller Welt.