Bombenfund in Augsburg – Entschärfung hat begonnen

Zu Beginn der größten Evakuierungsaktion in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkrieges haben am Sonntag Stadt und Polizei Augsburg die Bürger zur Mitarbeit aufgerufen. Etwa 54.000 Augsburger mussten am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Wohnungen verlassen, damit anschließend eine 1,8 Tonnen schwere...