Letzte Vorbereitungen für das Weihnachtsfest Auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke kaufen oder einfach in Festtagsstimmung durch die Stadt bummeln? In der Kölner Fußgängerzone herrschte wenige Stunden vor der Bescherung an Heilig Abend eine recht entspannte Stimmung. "Wir gehen in den Dom, weil wir das jedes Jahr machen Kerzen anzünden, besinnlich werden weil wir zu Besuch sind bei Familie und gehen jedes Jahr Heiligabend in den Dom" TOCHTER ERGÄNZT "Also, wir haben schon alle Geschenke.") MUTTER: "Alles da, alles da." "Ich bin eigentlich gut vorbereitet gewesen dieses Jahr. Das heißt aber nicht, dass ich alles schon vor Wochen gekauft habe sondern die letzten Tage. Das ist jetzt nur noch so eine Idee, so ein Schnapp. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einer Apotheke." "Wir haben Zeit. Und ist ja so schön ruhig, es sind ja alle so ein bisschen relaxed, das ist einfach gut." KIND: "Weil Weihnachten ist." Und das setzt dann doch noch den einen oder anderen unter Druck: Weil ich beruflich viel zu tun hatte und erst heute dazu kommen, wesentliche Dinge zu kaufen.") FRAGE: UND WIEVIEL GESCHENKE MÜSSEN SIE NOCH BESORGEN ? ("Noch drei Geschenke ungefähr. Und das möchte ich jetzt auch gerne schnell tun." Ziemlich geschäftig ging es am Morgen bei diesem Feinkosthändler in Berlin zu. Vor der Fischtheke bildeten sich lange Schlangen. Frische Leckereien für's Festmahl kann man ja schlecht auf Vorrat kaufen. Und zum Fest darf es für viele ruhig auch etwas ganz Besonderes sein, sagt der Händler Andreas Hertz. "Wir haben auch wieder ganz verstärkt Hummer, die gehen wieder sehr gut. Rehfilte, Hirschfilet, dann so exotische Fische, also ganz besondere Sachen, wo die Leute sagen - oder Riesengarnelen, Gambas - so was wird dann gekauft ja, wo man ein bisschen mehr Geld ausgibt, wie sonst unter der Woche." Die Bereitschaft, für etwas Gutes auch mehr Geld auszugeben, ist laut Hertz gestiegen. Neben Qualität schätzen viele Kunden zu Weihnachten aber vor allem die Tradition. "Also, heute, ganz klassisch: Kartoffelsalat mit Würstchen. Und das schon jahrelang. Und jetzt kaufe ich hier Fisch, bin ich einfach gewohnt vom Elternhaus, meine Mutter hat hier schon gekauft und von daher: ist 'ne Tradition." Da bleibt nicht mehr zu wünschen, als ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest.