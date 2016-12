Sie hören Musik nur, wenn sie laut ist Es sieht aus wie ein ganz normales Konzert, doch diese Veranstaltung in der peruanischen Hauptstadt Lima ist etwas ganz besonderes. Denn im Publikum sitzen Kinder, die nichts hören können - weil sie taub sind. Damit sie trotzdem an der Musik teilhaben können haben sich die Musiker etwas besonderes einfallen lassen. Unter die Tische, auf denen die Kinder sitzen, haben sie nämlich Lautsprecher gestellt. So können die Kinder die Schwingungen spüren. Ein spezielles Computerprogramm wandelt die Musik außerdem in Licht und Farben um. Technische Lösungen, die bei dem Publikum aber offenbar gut ankamen.