140 Gebäude in Japan in Flammen Großbrand in Japan. In Itoigawa im Osten des Landes standen am Donnerstag mehr als 140 Häuser in Flammen. Das Feuer soll in einem Restaurant ausgebrochen sein und schnell auf benachbarte Gebäude übergegriffen haben. Zwei Menschen wurden nach offiziellen Angaben leicht verletzt. Die Löscharbeiten wurden durch starken Wind erschwert. Die örtliche Feuerwehr rief die japanische Armee zur Hilfe. Mehr als 350 Gebäude wurden evakuiert. Die Behörden forderten die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu begeben.