Video-Preis für Aufnahmen von Seestern-Larve So sehen Sieger aus: Dieses psychedelisch anmutende Wesen ist eine Seestern-Larve, acht Wochen alt und ziemlich hungrig. Auf der Suche nach Nahrung wirbelt das Tier mit seinen Flimmerhaaren das Wasser um sich herum auf. Spektakuläre Aufnahmen, die dem Forscher William Gilpin von der US-Universität Stanford den ersten Preis in einem Videowettbewerb eingebracht haben. Der Kamera-Hersteller Nikon prämiert jedes Jahr die besten Bewegtbilder der Mikrofotografie. Welch Schönheit in dieser verborgenen Welt liegen kann, zeigen auch die zahlreichen Beiträge, die mit Ehrenpreisen bedacht wurden. Platz zwei ging an Charles Krebs und seinen räuberischen Einzeller Lacrymaria olor. Das elastische Tierchen kann seinen Körper bei der Nahrungsaufnahme um das bis zu Siebenfache strecken. Und wer bei Schimmelpilzbefall auf Obst einfach schnöde die Nase rümpft, verkennt, was für eine blühende Schönheit der Pilz Aspergillus Niger sein kann.