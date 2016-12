Prozessauftakt gegen Tarik S. Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hat am Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen IS-Kämpfer Tarik S. begonnen. Dem Angeklagten wird unter anderem die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Gerichtssprecher Andreas Vitek: O-TON ANDREAS VITEK, SPRECHER AM OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF: "Der Angeklagte soll bereits Ende 2013 nach Syrien gereist sein und sich dort zeitnah dem IS angeschlossen haben. Als Mitglied des IS soll er dann über zwei Jahre aktiv an Kampfeinsätzen teilgenommen haben, Grenzkontrollen durchgeführt haben, vor allem sich aber auch zu einer Propagandafigur des IS entwickelt haben, indem er an vielen im Internet veröffentlichten Videos des IS teilgenommen hat und auch aufgetreten ist, so auch in einem Video, in dem ein enthaupteter Mensch zu sehen ist, der verspottet wird." Medienberichten zufolge soll sich Tarik S. nach einer Ägyptenreise der Herforder Islamistenszene um Sebastian B. angeschlossen haben. Der wurde im April 2016 wegen Unterstützung einer islamistischen Vereinigung in Düsseldorf zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Tarik S. droht im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.