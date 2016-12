Razzien in Berlin und Nordrhein-Westfalen Razzia in Berlin am frühen Donnerstagmorgen: In Berlin-Kreuzberg sichern SEK-Beamte ein Gebäude vor einem Zugriff. Nachbarn der im Visier stehenden Wohnung werden aus dem Haus gebracht, manche tragen ihre schlafenden Kinder auf dem Arm. Die Beamten sind mit Rammen und Maschinenpistolen im Einsatz. Ähnliche Szenen spielen sich unterdessen auch im Stadtteil Prenzlauer Berg ab. Laut Medienberichten stehen die Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Fahndung nach dem Tunesier Anis Amri, der als Verdächtiger des LKW-Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt europaweit gesucht wird. Razzien gab es demnach auch in Dortmund und Emmerich. Die Generalbundesanwaltschaft bestätigte einen Zusammenhang mit dem Fall Amri zunächst nicht offiziell.