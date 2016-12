3D-Archiv soll Kung-Fu-Tradition bewahren Wong Yiu-Kau macht sich bereit für einen besonderen Auftritt. Der 56-Jährige ist Kung-Fu-Meister. In diesem Studio in Hongkong soll er seine Kampfkunst für die digitale Nachwelt verewigen. Der internationale Wushu-Verband, der sich um die Kampfkünste Chinas kümmert, will das erste Kung-Fu-3D-Archiv der Welt erschaffen. Es soll helfen, die Tradition von mehr als 400 Kampfstilen zu bewahren - durch ein sogenanntes Motion Capture Verfahren. Dazu wird Wongs schwarzer Anzug mit 99 Bilderfassungspunkten versehen. Rund 50 verschiedene Kung-Fu-Stile hat der Verband in Zusammenarbeit mit der Universität von Hongkong bereits aufgezeichnet. Heute ist Wongs Stil dran: Der südliche Drache. Geschwindigkeit und Intensität seiner Bewegungen werden genau erfasst und in ein 3D-Modell umgerechnet. Damit ist aber nicht nur das kulturelle Erbe festgehalten, Kung-Fu-Fans und Schüler könnten so ganz neue Ansichten bekommen, sagt der technische Leiter des Projekts, Lau Chi Fung. "Durch Motion Capture können wir die Bewegungen im 360-Grad-Winkel aufzeichnen. So können wir zum Beispiel gleichzeitig sehen und verstehen, was der Meister vorne und hinten macht. Auf diese Weise bekommen wir einen reichhaltigeres Bild der Kung-Fu-Stile." Meister Wong selbst zeigt sich begeistert von dem Projekt. "Ich bin sehr glücklich darüber. Als ich ein Schüler war, bekam ich die Bewegungen gezeigt und dazu gab es ein Handbuch zum Lesen. Durch diese Aufnahmen heutzutage kann man alles ganz präzise festhalten. Wenn man nur ein Handbuch hat und nie ordentlich unterrichtet wurde, hat man keine Ahnung, was man tut." Wong, der Kung Fu lehrt, seit er 19 war, hofft, dass das neue 3D-Archiv eine Inspiration für viele Menschen sein wird, selbst die traditionelle Kampfkunst zu lernen. Denn nach Angaben des Wushu-Verbandes in Hongkong gehen die Schülerzahlen zurück, für die Meister werde es immer schwieriger, geeigneten Nachwuchs zu finden. Dabei scheint es durchaus Interesse zu geben - das Archiv selbst wurde durch Crowdfunding finanziert.