Überwacht: Die Route des Weihnachtsmanns In wenigen Tagen macht sich der Weihnachtsmann wieder mit seinen Rentieren auf den Weg, um den Kindern der Welt Geschenke zu bringen. Aber wie schafft er das eigentlich? Und wie schnell kann er fliegen? Fragen wie diese beantwortet jedes Jahr das nordamerikanische Verteidigungszentrum Norad. Und die Geheimdiensterkenntnisse fördern interessante Ergebnisse zutage: Um sein gewaltiges Pensum zu schaffen sei der Weihnachtsmann nämlich schneller als Licht unterwegs, so ein Sprecher. Außerdem erlebe er Zeit anders als normale Menschen. Nur so schaffe er es den Kinder der Welt rechtzeitig die Geschenke zu bringen. Norad ist eigentlich für die Überwachung des Weltraums und der Warnung vor Interkontinentalraketen zuständig. Einmal im Jahr verfolgt die Einrichtung aber den Weihnachtsmann und zeichnet die Route auf.