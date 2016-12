Frank Zander lädt zum traditionellen Weihnachtsessen Gänsebraten, Gastfreundschaft und Gemütlichkeit für diejenigen, die das sonst im Berliner Alltag kaum erfahren - das gab es es auch in diesem Jahr wieder bei Frank Zanders Weihnachtsfeier für Obdachlose und andere Bedürftige. Über 3000 Gäste erwartete der Musiker und Entertainer am Montag im Berlin-Neuköllner Hotel Estrel. Das Hotel stellt seine Räume zur Verfügung und zählt damit zu den Hauptsponsoren der Veranstaltung, wie Frank Zander unterstreicht: O-Ton: "Die Gesichter zu sehen, die Geschichten zu hören, ich spüre das natürlich. Da muss ich jetzt erst mal ausatmen. Aber ich bin ein Neuköllner Junge, ick schaff dit schon. Ich mache noch so zehn Jahre, hoffe ich. Die Menschen, die sind ganz nah. Ich sehe immer so, etwas fahrig, Leute. Und dann, wenn wir sie begrüßen, wenn sie mir in die Augen schauen, dann spüre ich etwas von unheimlicher Dankbarkeit. Dutzende Helfer und Sponsoren arbeiteten seit Wochen daran, den Gästen bei der nunmehr 22. Auflage des Obdachlosenfestes einen unvergesslichen Tag mit Gänsebraten, nützlichen Geschenken und einer großartigen Musikshow bieten zu können. Und viele Gäste zeigten sich wieder sehr dankbar: O-Ton: O-TON USCHI, NACHNAME UNBEKANNT, BESUCHERIN DER VERANSTALTUNG ("Und man kommt unter Leute. Ich finde das toll, dass sich der Frank Zander seit zwanzig Jahren für sozial schwache und Obdachlose arrangiert. Das finde ich ganz toll, dass er uns das ermöglicht, ein mal im Jahr.") O-TON MATTHIAS HEINOL, BESUCHER DER VERANSTALTUNG ("Jetzt bin ich das erste Mal hier. Ich will mir das einfach nur mal angucken, weil ich den Typen so cool finde, dass er nicht vergisst, woher er kommt. Ich habe so viel Scheiße in meinem Leben erlebt. Wenn ich jetzt eine Million hätte - ich würde auch so was machen, für die armen Leute. Ich bin sowieso so einer: Teilt sein letztes, obwohl ich nix habe. Ich finde es saugeil. Daumen hoch für den Frank.") O-TON DIETER PIEKEL, BESUCHER DER VERANSTALTUNG ("Und sollte er das Bundesverdienstkreuz noch nicht haben, dann wünsche ich ihm das von ganzem Herzen.") Unterstützt wurde Zander von vielen Prominenten, unter ihnen erstmals der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, die Sängerinnen Marianne Rosenberg und Jeanette Biedermann oder Linken-Politiker Gregor Gysi. Sie alle bewirteten die Obdachlosen. Ihre Einlassbändchen für die Veranstaltung konnten die Gäste vor dem Ereignis an 70 Stellen in Berlin erhalten, z.B. Essenausgaben und Beratungsstellen, wie zum Beispiel der Caritas oder der Stadtmission.