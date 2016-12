Smogalarm in Peking Seit mehreren Tagen herrscht in der chinesischen Haupstadt Peking Alarmstufe Rot. Die extreme Luftverschmutzung führt dazu, dass Kindergärten und Schulen geschlossen wurden. Es herrschen Fahrverbote und mehr als Tausend Fabriken im Umland der Millionen-Metropole mussten ihren Betrieb drosseln oder gar stoppen. Die gewaltige Smog-Glocke über Peking wird auch stark von den jeweiligen Windrichtungen beeinflusst. Besonders in den Wintermonaten, in denen viel mit Kohle geheizt wird, ist die Feinstaubbelastung sehr hoch. Die Meteorologen sagen, dass frühestens am Donnerstag der Wind wieder so dreht, dass die Luft in Peking wieder besser wird.