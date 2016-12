Berliner Polizei vermutet Terroranschlag  auf  Weihnachtsmarkt

Nach der Todesfahrt eines Lkw auf einem Berliner Weihnachtsmarkt spricht die Polizei nun erstmals von dem Verdacht auf einen Terroranschlag. „Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag am Breitscheidplatz laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt“, twitterte die Polizei am frühen Dienstagmorgen über die Tat im Herzen Berlins.

Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag am #Breitscheidplatz laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. Dezember 2016

Unmittelbar davor hatten die Ermittler einen Unfall ausgeschlossen. „Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der Lkw vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert wurde“, teilte die Polizei über Twitter mit.

Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz gesteuert wurde — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20. Dezember 2016

Dutzende Verletzte in Krankenhäusern

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte: „Ich möchte im Moment noch nicht das Wort Anschlag in den Mund nehmen, obwohl viel dafür spricht.“ Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) erklärte: „Nach allem, was wir wissen, müssen wir von einem Terroranschlag ausgehen.“

Bei der Tat im Westen Berlins war am Montagabend ein Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast und hatte mindestens zwölf Menschen getötet. Mindestens 48 weitere Menschen lagen am Morgen zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern.

Fahrer vermutlich Pakistaner

Der mutmaßliche Fahrer des Lkw, der auf der Flucht vom Tatort festgenommen worden war, stammt nach Informationen aus Sicherheitskreisen aus Pakistan oder aus Afghanistan. Nach Informationen des RBB-Inforadios komme er aus Pakistan. Er sei am 31. Dezember 2015 in Passau nach Deutschland eingereist, berichtete der Sender unter Berufung auf Sicherheitskreise. Nach dpa-Informationen soll der Mann mehrere Identitäten genutzt haben. Er wurde am Morgen verhört. Der für den Staatsschutz zuständige Generalbundesanwalt in Karlsruhe übernahm die Ermittlungen.

Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin 1 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Ein Lastwagen ist am Montagabend auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast und hat mindestens zwölf Menschen getötet und etwa 50 Personen verletzt, mehrere davon schwer. Die Hintergründe waren am späten Abend noch unklar. Am Dienstagmorgen sprach die Polizei erstmals von dem Verdacht auf einen Terroranschlag. Foto: Getty Images Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

2 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Dieser Lkw mit polnischem Kennzeichen war auf das Gelände des belebten Weihnachtsmarktes gefahren. Während zunächst noch über die Möglichkeit eines Unfalls oder eines Versehens spekuliert wurde, verdichteten sich am Dienstag die Hinweise auf einen terroristischen Anschlag. Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

3 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Der Fahrer des Lastzuges mit polnischem Kennzeichen sei zunächst geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Später sei in der Nähe ein Mann festgenommen worden, bei dem es sich um den Fahrer handeln könnte. Seine Nationalität war zunächst unklar, hieß es vonseiten der Polizei. Eine weitere Person sei tot aus dem Sattelschlepper geborgen worden. Foto: dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

4 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Auch auf dem nahegelegenen Hardenbergplatz am Bahnhof Zoologischer Garten waren nach dem Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt Polizeibeamte im Einsatz. Foto: dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung



5 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Über Twitter wurden die Berliner am Montagabend von der Polizei aufgefordert, zu Hause zu bleiben und keine Gerüchte zu verbreiten. Die Gegend um den Breitscheidplatz an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde großräumig abgesperrt. Der Polizeisprecher sagte, es bestehe keine Gefahr für die Berliner und Gäste der Stadt. Foto: dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

6 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Der Vorfall ereignete sich im Westen Berlins, auf einem der beliebtesten Weihnachtsmärkte der Bundeshauptstadt. Wenige Tage vor Heiligabend herrschte dort auch am Montagabend Hochbetrieb. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

7 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Der Lastwagen sei aus Richtung Kantstraße kommend in Richtung Budapester Straße gegen 20 Uhr auf den Gehweg gefahren und dann zwischen dort aufgebauten Bretterbuden hindurch über den Weihnachtsmarkt gefahren. Foto: dpa Stimmen Sie ab 4 Bewertungen

8 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Die Bergung der Toten und Verletzten dauerte bis in die frühen Dienstagmorgenstunden an. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

9 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach von einer dramatischen Situation. „Wir sind in Gedanken bei den Familien“, sagte Müller vor Ort. Alle verfügbaren Einsatzkräfte waren nach seinen Worten am Unglücksort. Foto: dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung



10 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Das Universitätsklinikum Charité sei vorbereitet zur Aufnahme der vielen Verletzten, sagte der Regierende Bürgermeister weiter. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) äußerte sich am Abend alarmiert. Er stehe in unmittelbarem und durchgehendem Austausch mit den Sicherheitsverantwortlichen im Land Berlin und habe jede Unterstützung durch die Bundespolizei angeboten, erklärte er. Der Minister sprach zunächst von einem „Vorfall“, nicht von einem Anschlag. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

11 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) äußerte sich erschüttert. Die Sicherheitsbehörden arbeiteten mit Hochdruck daran, die Unglücksstelle zu sichern und die Täter zu finden. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

12 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Innenminister de Maizière und dem Regierenden Bürgermeister Müller im Kontakt stehe. „Wir trauen um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzen geholfen werden kann“, erklärte der Sprecher der Bundesregierung. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

13 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Berlins evangelischer Bischof Markus Dröge zeigte sich entsetzt: „Ich bete für die Toten und Verletzten dieses Abends“, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Bischof kündigte für Dienstagabend eine Andacht für die Verstorbenen und Verletzten an. In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche soll zudem am Dienstag ein Kondolenzbuch für die Opfer und ihre Angehörigen ausgelegt werden. Foto: dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

14 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ist bei Berlinern und Touristen besonders beliebt. Er liegt an den großen Shoppingmeilen im Westen Berlins. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung



15 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Die Rettungskräfte waren bis tief in die Nacht im Einsatz. Foto: dpa Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

16 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Sanitäter kümmerten sich um Verletzte. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

17 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Foto: dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

18 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Mit weißen Sichtschutzwänden sperrten die Ermittler den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ab. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

19 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Hinter dem Sichtschutz liefen die Ermittlungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden weiter. Foto: dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung



20 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Eine Ermittlerin der Polizei gönnt sich eine Pause. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

21 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Schon in der Nacht haben Passanten Kerzen zum Gedenken an die Opfer am Breitscheidplatz aufgestellt. Foto: dpa Stimmen Sie ab 1 Bewertung

22 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Ein Mann zündet eine Kerze nahe der Stelle, an der der Lkw auf den Weihnachtsmarkt fuhr, an. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 1 Bewertung

23 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Auch Blumen wurden schon am Abend niedergelegt. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 24 Lkw-Todesfahrt – Bilder aus Berlin Blumen und Teelichter liegen auf den Bürgersteig am Kurfürstendamm. Foto: REUTERS Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

Der Lkw sollte am Dienstagmorgen zur Spurensicherung abgeholt werden. Die Unglücksstelle in der Nähe der Gedächtniskirche war weiträumig abgesperrt. Die Polizei bat auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, aus Pietätsgründen keine Fotos davon zu verbreiten.

Beifahrer starb noch im Lkw

Der dunkle Lastwagen mit polnischem Kennzeichen fuhr laut Polizei gegen 20 Uhr auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern über den Markt und zerstörte dabei mehrere Buden. Ein weiterer Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, starb laut Polizei vor Ort. Er war Pole. Weitere Details, etwa die Todesursache, gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Der Lastwagen gehörte einer polnischen Spedition, wie deren Eigentümer Ariel Zurawski dem polnischen Sender TVN 24 sagte. Der Fahrer, sein Cousin, sei seit etwa 16 Uhr am Montag nicht mehr zu erreichen gewesen. Für ihn könne er die Hand ins Feuer legen, dass er kein Attentäter sei. „Ihm muss etwas angetan worden sein“, mutmaßte er.

Lastwagen könnte gestohlen worden sein

Der Lastwagen hatte Stahlkonstruktionen aus Italien nach Berlin transportiert, berichtete Zurawski. Wegen einer Verzögerung habe der Fahrer bis zum Dienstag warten müssen und den Lastwagen in Berlin geparkt. Die Berliner Polizei teilte dagegen mit, es bestehe der Verdacht, dass der Sattelschlepper in Polen von einer Baustelle gestohlen worden sei. (dpa)