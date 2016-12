Anschlag in Berlin: So reagieren Deutschland und die Welt

Zwölf Tote, rund 50 Verletzte: Deutschland und die Welt reagierten geschockt, als am Montagabend ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche raste. Bundespräsident Joachim Gauck hat sich tief betroffen über das „schreckliche Geschehen“ mit mindestens neun Toten geäußert. „Das...