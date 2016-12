Lkw rast auf Weihnachtsmarkt und tötet mindestens neun Menschen Bei einem möglichen Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt sind neun Menschen getötet worden. Ein Lastwagen raste am Montagabend in die Menschenmenge auf dem Breitscheidplatz vor der Gedächtniskirche. Dabei wurden nach Polizeiangaben bis zu 50 Personen verletzt. Die Hintergründe bleiben zunächst unklar. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagte vor Ort, es sei noch unklar, ob es sich um einen Anschlag handele. Generalbundesanwalt Peter Frank übernahm die Ermittlungen. Polizeisprecher Thomas Neuendorf: "Der Fahrer ist geflüchtet nach Zeugenaussagen. Die Polizei hat die Verfolgung aufgenommen und konnte einen Verdächtigen hier in der Nähe festnehmen. Er befindet sich zurzeit auf einem Polizeiabschnitt und wird zum Sachverhalt vernommen. Der Beifahrer des Lkws befindet sich unter den neun Toten. Und die Kriminaltechnik und die Kollegen vom Landeskriminalamt untersuchen jetzt die Todesursachen. Der Lkw war mit polnischen Kennzeichen unterwegs. Zur Nationalität seiner Fahrer gab es zunächst keine Angaben. Zu Aussagen, wonach im Zusammenhang mit dem Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt auch Schüsse gefallen sein sollen, äußerte sich Neuendorf zurückhaltend: "Also nach meinen Informationen, aber die Untersuchungen laufen hier ja noch, habe ich keine Hinweise auf einen Schuss. Aber ich bitte um Verständnis, weil die Untersuchungen laufen jetzt. Es hat wohl einen Knall gegeben, das haben Zeugen gehört. Aber das es bei einem derartigen Unfallgeschehen auch nicht ungewöhnlich. All das ist eben jetzt Gegenstand der Untersuchung durch das Landeskriminalamt." Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei waren mit Hundertschaften vor Ort. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben und die Straßen frei zu halten. Die Lage vor Ort sei aber unter Kontrolle. Die Ereignisse weckten Erinnerungen an den Anschlag mit einem Lkw am 14. Juli auf der Strandpromenade im französischen Nizza, bei dem über 80 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden.