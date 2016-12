Lkw rast in Berliner Weihnachtsmarkt – neun Tote

Menschen liegen regungslos am Boden, darum ein Bild der Verwüstung mit Teilen von Holzbuden und Weihnachtsdekoration: Auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin hat es möglicherweise einen Anschlag gegeben. Davon ging die Polizei direkt nach der Tat aus. Ein Lastwagen fuhr am Montagabend ungebremst in die...