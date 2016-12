Berlin Auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin ist am Abend nach Polizeiangaben vermutlich ein Anschlag mit einem Lastwagen verübt worden. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

