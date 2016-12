News-Blog: Zahl der Opfer auf Weihnachtsmarkt gestiegen

In Berlin ist ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Laut der Berliner Polizei hat es mindestens zwölf Tote gegeben, 48 Menschen kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eilten zum Ort des Geschehens, um die Opfer zu versorgen. In dem Lkw starb ein Mann. Ein zweiter Verdächtiger entkam zunächst, wurde aber später von der Polizei festgenommen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière will sich nicht festlegen, ob es sich um einen Anschlag handelt. „Aber es spricht vieles dafür.“

Wir berichten über die Ereignisse im News-Blog.

(BM/dpa/les)