Berlin Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Augenzeugen berichten von vielen Verletzten. Die Polizei fasst einen Verdächtigen.

News-Blog: Neun Tote in Berlin – Verdächtiger festgenommen

In Berlin ist ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Augenzeugen berichten von Verletzten. Laut der Berliner Polizei hat es mindestens neun Tote gegeben.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eilten zum Ort des Geschehens, um die Opfer zu versorgen. Nach Aussage des polnischen Spediteurs Ariel Zurawski, dem der Lastwagen gehört, gab es seit 16 Uhr keinen Kontakt mehr zu dem Fahrer, seinem Cousin. Der Lkw habe Stahlgestelle aus Italien transportiert und am Dienstag in Berlin entladen werden sollen. Er gehe davon aus, dass der Lastwagen entführt worden sei.

