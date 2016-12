Täter von Berlin ist offenbar noch auf der Flucht

Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

German Chancellor Angela Merkel signs the condolence book at the Gedaechniskirche in Berlin, Germany, December 20, 2016, one day after a truck ploughed into a crowded Christmas market in the German capital. REUTERS/Hannibal Hanschke TPX IMAGES OF THE DAY Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS