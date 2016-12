Täter von Berlin ist offenbar noch auf der Flucht

In Berlin ist ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gefahren. Laut der Berliner Polizei hat es mindestens zwölf Tote gegeben, 48 Menschen kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Die Hintergründe sind auch am Dienstag noch unklar. Im Lkw starb ein Mann, Zeugen sahen einen zweiten Mann flüchten. Doch eine Festnahme am Abend war möglicherweise nicht der erhoffte Fahndungserfolg. Die Polizei hat inzwischen Zweifel, dass...