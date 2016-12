Unwetter in Spanien fordert Menschenleben Diese dramatische Szene spielte sich am vergangenen Wochenende in der spanischen Küstenstadt Alicante ab. Man sieht, wie ein Mann von der reißenden Strömung ins Mittelmeer gespült wird. Im Südosten Spaniens ist es am vergangen Wochenende zu schweren Verwüstungen durch heftige Unwetter gekommen. Den Behörden zufolge sind dabei mindestens zwei Personen gestorben. Nach starken Regenfällen traten Flüsse über die Ufer. In einigen Orten, wie hier in Murcia, waren es nach Medienangaben die schlimmsten Überflutungen seit Jahrzehnten. Auch auf den Baleareninseln Mallorca und Ibiza sorgte der schwere Sturm für Verwüstungen.